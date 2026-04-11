Нижегородцам сообщили адреса бесплатной вакцинации питомцев от бешенства

Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается вакцинация домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в городском Госветуправлении.

Вакцинация обязательна для питомцев, которые выходят за пределы квартиры или частного дома. Иммунитет после прививки формируется в течение двух–трех недель, ревакцинацию необходимо проводить ежегодно.

Бесплатно сделать прививку можно в государственных ветклиниках во всех районах города.

Адреса и график вакцинации:

Ленинский район:

Госветклиника (улица Дачная, 13а, телефоны: 240-91-66, 240-30-23) — среда и пятница с 7:00 до 19:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Веткабинет (проспект Ленина, 45, телефон: 8-831-258-02-48) — среда и пятница с 8:00 до 19:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Московский район:

Госветклиника (улица Камская, 65, телефон: 276-43-76) — среда и четверг с 8:00 до 11:30 и с 13:00 до 17:00.

Автозаводский район:

Госветклиника (проспект Кирова, 49А, телефоны: 293-51-11, 2-98-64-27) — ежедневно с 8:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Веткабинет (улица Веденяпина, 8, телефон: 8-987-751-57-22) — вторник–пятница с 10:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 14:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Веткабинет (проспект Бусыгина, 9, телефон: 8-987-751-75-63) — понедельник–пятница с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Канавинский район:

Госветклиника (улица Гордеевская, 139б, телефон: 241-53-31) — понедельник и пятница с 8:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Ветеринарный кабинет "Московский" (Московское шоссе, 185, телефон: 8-910-796-45-41) — среда и четверг с 8:00 до 18:30, перерыв с 12:00 до 13:00.

Сормовский район:

Госветклиника (улица Перова, 39, телефон: 273-85-15) — среда с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Веткабинет (улица Героев Космоса, 52, телефон: 8-987-390-80-62) — среда с 8:00 до 19:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Нижегородский район:

Госветклиника (ул. Ванеева, 6, телефоны: 436-79-31, 436-79-28) — вторник с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Приокский район:

Госветклиника (улица Углова, 1Б, телефон: 465-34-47) — четверг с 7:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00.

Кабинет круглосуточной ветеринарной помощи (улица Ветеринарная, 4, телефон: 433-20-37) — вторник с 8:00 до 16:00, суббота и воскресенье с 8:00 до 20:00.

Напомним, в феврале из-за больного домашнего кота ввели карантин по бешенству животных на Автозаводе. Также сообщалось, что с начала 2026 года в Нижегородской области выявлено 15 случаев заболевания животных.