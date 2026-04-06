Автобусный маршрут №401 "Дзержинск - Нижний Новгород" изменится с 13 апреля

Автобусы №401 "Дзержинск (8-й микрорайон) - Нижний Новгород (ТПУ "Канавинский") начнут заезжать на вокзал с 13 апреля, сообщили в ЦРТС региона.

На маршруте вводятся новые остановки: "Больница №13", "Вокзал", "Улица Урицкого". Это делается для удобства пассажиров и обеспечения комфортного доступа к главным транспортным узлам.

Ранее в минтрансе рассказали, какие изменения произошли в маршрутах нижегородского общественного транспорта.