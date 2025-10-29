Погром на кладбище в Дзержинске закончился проверкой полиции

Фото:
Неизвестные устроили погром на кладбище в Дзержинске. О произошедшем сообщил блогер Алексей Алексеев, выложив у себя в телеграм-канале видео, снятое ветераном боевых действий Александром В.
По данным автора видео, вандалы повредили надгробья у более чем шести могил участников СВО.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что полицейские уже проверяют данную информацию. Однако, как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, ни заявлений, ни обращений от граждан не поступало.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+