Погром на кладбище в Дзержинске закончился проверкой полиции Происшествия

Фото: t.me/alekseev_dzr

Неизвестные устроили погром на кладбище в Дзержинске. О произошедшем сообщил блогер Алексей Алексеев, выложив у себя в телеграм-канале видео, снятое ветераном боевых действий Александром В.

По данным автора видео, вандалы повредили надгробья у более чем шести могил участников СВО.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что полицейские уже проверяют данную информацию. Однако, как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, ни заявлений, ни обращений от граждан не поступало.