Погром на кладбище в Дзержинске закончился уголовным делом

В Дзержинске возбуждено уголовное дело из-за акта вандализма на территории городского кладбища, произошедшего в конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По информации ведомства, неизвестные лица повредили несколько надгробий и захоронений. В связи с этим отдел дознания УМВД России по городу Дзержинску инициировал уголовное производство по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за надругательство над местами захоронения.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Цель — установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.
Ранее глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал, что все поврежденные надгробия на кладбище будут восстановлены.
Напомним, что полиция нашла вандалов, которые повредили автобусные остановки в центре Богородска.
