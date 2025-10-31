Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Происшествия

Погром на кладбище в Дзержинске закончился уголовным делом

31 октября 2025 12:31 Происшествия
Погром на кладбище в Дзержинске закончился уголовным делом

Фото: t.me/alekseev_dzr

В Дзержинске возбуждено уголовное дело из-за акта вандализма на территории городского кладбища, произошедшего в конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По информации ведомства, неизвестные лица повредили несколько надгробий и захоронений. В связи с этим отдел дознания УМВД России по городу Дзержинску инициировал уголовное производство по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за надругательство над местами захоронения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Цель — установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Ранее глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал, что все поврежденные надгробия на кладбище будут восстановлены.

Напомним, что полиция нашла вандалов, которые повредили автобусные остановки в центре Богородска.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

