Погром на кладбище в Дзержинске закончился уголовным делом Происшествия

Фото: t.me/alekseev_dzr

В Дзержинске возбуждено уголовное дело из-за акта вандализма на территории городского кладбища, произошедшего в конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По информации ведомства, неизвестные лица повредили несколько надгробий и захоронений. В связи с этим отдел дознания УМВД России по городу Дзержинску инициировал уголовное производство по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за надругательство над местами захоронения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Цель — установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Ранее глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал, что все поврежденные надгробия на кладбище будут восстановлены.

