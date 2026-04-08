Почти 350 млн рублей выделили на расширение Ново-Стригинского кладбища Общество

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на строительства второй очереди муниципального кладбища "Новое Стригинское". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ "ГлавУКС". Начальная стоимость контракта составляет 347,6 млн рублей. Подрядчика определят 27 апреля.

Проект предусматривает расширение территории почти на 19,3 га, из которых более 10,7 га отведут под захоронения. Планируется создать 20 644 места. Новый участок расположен вдоль южной, юго-западной и юго-восточной границ действующего кладбища. Сейчас эта территория занята березами и осинами, застройка и инженерные сети отсутствуют, с южной и юго-восточной сторон находятся безымянные озера.

Подрядчику помимо общестроительных работ также предстоит сделать вертикальную планировку территории, проезды, тротуары и площадки, смонтировать ограждения, построить сети водоснабжения, канализации и освещения, а также установить туалеты и навесы.

Ранее сообщалось, что новые участки для захоронений также создадут на кладбищах "Ново-Сормовское", "Сортировочное", в селе Шелокша и на участке №2 у "Тепличного".