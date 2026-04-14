Говяжьи сосиски с антибиотиком выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области в говяжьих сосисках выявили лекарственное вещество. Нарушение установили специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Исследование образцов провели 10 апреля в рамках государственного пищевого мониторинга. По итогам проверки в продукции обнаружили динитрокарбанилид.

Наличие этого вещества означает, что мясной продукт не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Динитрокарбанилид относится к антибиотикам и применяется в ветеринарии при лечении животных от бактериальных инфекций. Его присутствие в продуктах питания может представлять потенциальную опасность для здоровья человека.

Употребление пищи с остаточными количествами подобных веществ способно вызвать аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд и отёки. В отдельных случаях возможны более тяжелые последствия. Кроме того, длительное поступление антибиотиков в организм увеличивает нагрузку на печень и почки и способствует формированию устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

