Говяжьи сосиски с антибиотиком выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области в говяжьих сосисках выявили лекарственное вещество. Нарушение установили специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Исследование образцов провели 10 апреля в рамках государственного пищевого мониторинга. По итогам проверки в продукции обнаружили динитрокарбанилид.
Наличие этого вещества означает, что мясной продукт не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
Динитрокарбанилид относится к антибиотикам и применяется в ветеринарии при лечении животных от бактериальных инфекций. Его присутствие в продуктах питания может представлять потенциальную опасность для здоровья человека.
Употребление пищи с остаточными количествами подобных веществ способно вызвать аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд и отёки. В отдельных случаях возможны более тяжелые последствия. Кроме того, длительное поступление антибиотиков в организм увеличивает нагрузку на печень и почки и способствует формированию устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
Ранее сообщалось, что в мясной продукции нижегородского производства обнаружили лекарственные препараты.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+