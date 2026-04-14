Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
14 апреля 2026 15:16 Общество
Говяжьи сосиски с антибиотиком выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области в говяжьих сосисках выявили лекарственное вещество. Нарушение установили специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Исследование образцов провели 10 апреля в рамках государственного пищевого мониторинга. По итогам проверки в продукции обнаружили динитрокарбанилид.

Наличие этого вещества означает, что мясной продукт не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Динитрокарбанилид относится к антибиотикам и применяется в ветеринарии при лечении животных от бактериальных инфекций. Его присутствие в продуктах питания может представлять потенциальную опасность для здоровья человека.

Употребление пищи с остаточными количествами подобных веществ способно вызвать аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд и отёки. В отдельных случаях возможны более тяжелые последствия. Кроме того, длительное поступление антибиотиков в организм увеличивает нагрузку на печень и почки и способствует формированию устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Ранее сообщалось, что в мясной продукции нижегородского производства обнаружили лекарственные препараты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных