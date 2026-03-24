Общество

24 марта 2026 18:55 Общество
800 кг сомнительных котлет нашли в Нижегородской области

Фото: freepik.com

Управление Россельхознадзора сообщило о нарушениях при оформлении электронных ветеринарных документов на рыбную продукцию в Нижегородской области и Марий Эл.

По данным ведомства, 20 марта ООО "ЭКОПРОДУКТ НН" оформило производственные эВСД на замороженные котлеты из трески и кальмара. При проверке выяснилось, что объем готовой продукции значительно превысил объем указанного сырья.

При этом указанные объемы сырья вызвали вопросы. Для выпуска 312 килограммов тресковых котлет производитель заявил 125 килограммов мороженого глазированного минтая без головы. А для 500 килограммов кальмаровых котлет — 125 килограммов мороженых командорских кальмаров.

Таким образом, объем готовой продукции оказался примерно в полтора раза больше объема использованного сырья.

По итогам анализа производственных операций средний коэффициент соотношения "продукция–сырье" составил 1,775, отклонение от среднего значения — 0,83.

В результате производственный электронный ветсертификат был аннулирован. Уполномоченным лицам вынесли предупреждения.

Ранее сообщалось, что 16,5 тонны говядины оформили через фиктивный аккаунт в Нижегородской области.

