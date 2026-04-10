Полуфабрикаты из будущего выявили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявили нарушения при оформлении ветеринарных сертификатов — в документах указывали даты производства продукции, которые еще не наступили.

Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, факты обнаружили 8 апреля 2026 года при анализе системы "Меркурий". Из-за таких ошибок становится невозможной идентификация продукции и ее прослеживаемость.

Так, 7 апреля на предприятии в Тоншаевском округе при оформлении сертификата на мясные полуфабрикаты указали дату выработки 26 апреля. В тот же день на рыбоперерабатывающем предприятии в Арзамасе оформили документы на сельдь пряного посола объемом 210 кг с датой производства 19 апреля.

Еще один случай зафиксировали в Нижнем Новгороде — на свиные субпродукты оформили сертификат с датой выработки 6 мая.

Все производственные сертификаты, а также связанные с ними ветеринарные сопроводительные документы аннулированы.

Ведомство направило предупреждения ветеринарным врачам и уполномоченным лицам через систему "ВетИС.Паспорт". Информацию о нарушениях со стороны государственных ветеринарных врачей передадут в профильные комитеты Нижегородской области и Республики Марий Эл.

