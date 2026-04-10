  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
10 апреля 2026 19:25 Общество
Полуфабрикаты из будущего выявили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявили нарушения при оформлении ветеринарных сертификатов — в документах указывали даты производства продукции, которые еще не наступили.

Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, факты обнаружили 8 апреля 2026 года при анализе системы "Меркурий". Из-за таких ошибок становится невозможной идентификация продукции и ее прослеживаемость.

Так, 7 апреля на предприятии в Тоншаевском округе при оформлении сертификата на мясные полуфабрикаты указали дату выработки 26 апреля. В тот же день на рыбоперерабатывающем предприятии в Арзамасе оформили документы на сельдь пряного посола объемом 210 кг с датой производства 19 апреля.

Еще один случай зафиксировали в Нижнем Новгороде — на свиные субпродукты оформили сертификат с датой выработки 6 мая.

Все производственные сертификаты, а также связанные с ними ветеринарные сопроводительные документы аннулированы.

Ведомство направило предупреждения ветеринарным врачам и уполномоченным лицам через систему "ВетИС.Паспорт". Информацию о нарушениях со стороны государственных ветеринарных врачей передадут в профильные комитеты Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Ранее сообщалось, что в нижегородском мясе нашли остатки лекарств.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Россельхознадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных