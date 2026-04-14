14 апреля 2026 16:30 Общество
Речные рейсы из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево запустят в июне

Фото: Александр Воложанин

С 1 июня скоростные суда на подводных крыльях "Валдай" начнут курсировать из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево. Об этом сообщается на сайте компании "Водолет".

Поездка до Городца будет стоить 700 рублей. С начала июня и до середины августа запланировано по три отправления в день — в 08:00, 12:00 и 16:20.  

С 17 августа и до конца лета последний рейс будет выполняться на 40 минут раньше. Время в пути составит 1 час 20 минут.

По маршруту предусмотрена остановка в Балахне. Добраться до этого города можно за 370 рублей.

В Макарьево "Валдаи" будут следовать без остановок. Дорога займет 1 час 45 минут, стоимость билета составит 790 рублей. Рейсы запланированы по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из Нижнего Новгорода — в 08:30, из Макарьева — в 13:15.

Ранее сообщалось, что навигацию судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" в Нижегородской области рассчитывают открыть в мае. Конкретные даты старта будут зависеть от паводковой обстановки и уровня воды у причалов. Тем временем уже стартовали продажи билетов на рейсы в Казань и Ярославль.

