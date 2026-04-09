Навигация нижегородских "Валдаев" и "Метеоров" стартует в мае Общество

Навигацию судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" в Нижегородской области планируют открыть в мае. Точные сроки начала рейсов будут зависеть от паводковой ситуации и уровня воды у причалов.

В 2026 году первыми направлениями из Нижнего Новгорода станут Городец и Казань. Кроме уже действующих маршрутов, компания рассчитывает запустить новый рейс до села Чулково в Вачском округе. Билеты на рейсы уже поступили в продажу.

Развитие водного пассажирского транспорта ранее обозначено президентом России Владимиром Путиным как одна из ключевых задач. Нижегородская область приступила к возрождению скоростного речного флота в 2019 году, обеспечивая субсидирование перевозок и закупку новых судов.

В настоящее время флот компании "Водолёт" включает пять судов "Валдай" и два "Метеора" — "Конструктор Алексеев" и "Капитан Полуэктов". Все суда спроектированы и построены в Нижнем Новгороде на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева.

В навигацию 2025 года "Валдаи 45Р" и "Метеоры 120Р" выполнили 4 600 рейсов и перевезли почти 121 тысячу пассажиров. В этом сезоне суда планируют задействовать на 18 направлениях, включая 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных маршрутов.

Ранее деятельность компании "Водолёт" по развитию скоростного флота была признана Федеральным агентством морского и речного транспорта лучшей в номинации "Лучшая судоходная компания, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки".

