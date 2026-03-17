Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Стартовала продажа билетов на речные рейсы из Нижнего Новгорода в Казань

Фото: Никита Духник

17 марта в Нижнем Новгороде открылась продажа билетов на скоростное судно "Метеор 120Р", которое будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Казань. Об этом сообщили в компании "Водолёт".

Как и в навигацию 2025 года, рейсы из Нижнего Новгорода запланированы по вторникам, четвергам и субботам. В обратном направлении (из Казани) суда будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

На данный момент в продаже доступны билеты на рейсы, которые запланированы в период со 2 июня по 18 октября. Продажи на майские рейсы откроются в начале апреля, после уточнения паводковой ситуации и сроков начала навигации.

Актуальная информация о расписании и билетах размещена на официальном сайте компании "Водолёт".

Развитие водного пассажирского транспорта ранее было обозначено президентом России Владимиром Путиным как одно из приоритетных направлений. В Нижегородской области с 2019 года ведется работа по возрождению скоростного речного флота: регион субсидирует перевозки и закупает новые суда.

Сообщалось, что Нижний Новгород свяжут с Астраханью новым рейсом по Волге в 2026 году. Также мы рассказывали о планах запустить речные рейсы до Выксы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метеоры Навигация Речные перевозки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных