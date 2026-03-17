Стартовала продажа билетов на речные рейсы из Нижнего Новгорода в Казань Общество

17 марта в Нижнем Новгороде открылась продажа билетов на скоростное судно "Метеор 120Р", которое будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Казань. Об этом сообщили в компании "Водолёт".

Как и в навигацию 2025 года, рейсы из Нижнего Новгорода запланированы по вторникам, четвергам и субботам. В обратном направлении (из Казани) суда будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

На данный момент в продаже доступны билеты на рейсы, которые запланированы в период со 2 июня по 18 октября. Продажи на майские рейсы откроются в начале апреля, после уточнения паводковой ситуации и сроков начала навигации.

Развитие водного пассажирского транспорта ранее было обозначено президентом России Владимиром Путиным как одно из приоритетных направлений. В Нижегородской области с 2019 года ведется работа по возрождению скоростного речного флота: регион субсидирует перевозки и закупает новые суда.

