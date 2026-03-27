Общество

Билеты на "Метеор" Нижний Новгород — Ярославль поступили в продажу

27 марта 2026 17:40 Общество
Билеты на Метеор Нижний Новгород — Ярославль поступили в продажу

Фото: Александр Воложанин

Продажа билетов на скоростное судно "Метеор 120Р" по маршруту Нижний Новгород — Ярославль открылась 27 марта, сообщили в компании "Водолёт".

По пути следования предусмотрены остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме.

В настоящее время доступны билеты на рейсы, запланированные на июнь. Продажа билетов на майские рейсы откроется в первой половине апреля, на июль и август — в начале мая. Подробная информация о расписании и покупке билетов размещена на сайте перевозчика.

Напомним, что развитие водного пассажирского транспорта в качестве одной из ключевых задач обозначил президент России Владимир Путин. Нижегородская область с 2019 года возрождает скоростной речной пассажирский флот, субсидируя перевозки и закупку судов.

Ранее сообщалось о старте продажи билетов на речные рейсы из Нижнего Новгорода в Казань.

