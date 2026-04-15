11 нижегородских пар сыграют свадьбу на Красную горку Общество

На неделе с 13 по 19 апреля в Нижегородской области планируют зарегистрировать брак около 400 пар. Об этом ИА "Время Н" сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.

Особый интерес у молодоженов традиционно вызывает первое воскресенье после Пасхи — 19 апреля. В этот день отмечается весенний православный праздник Красная горка. Считается, что свадьба, сыгранная в эту дату, становится символом долгой и счастливой семейной жизни.

В связи с этим в воскресенье будет открыт Нижегородский дом бракосочетания. Именно 19 апреля там намерены официально оформить отношения 11 пар.

Кроме того, в рамках фестиваля (0+) "Красная горка" запланированы и выездные церемонии. Как уточнили в ЗАГСе, две пары выбрали регистрацию на верхней станции фуникулера.

Впереди у будущих супругов еще одна популярная дата. Речь идет о так называемом красивом сочетании цифр — 26.06.2026.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что ЗАГСы не станут продлевать время работы в популярные даты.

