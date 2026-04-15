Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

11 нижегородских пар сыграют свадьбу на Красную горку

15 апреля 2026 14:46 Общество

На неделе с 13 по 19 апреля в Нижегородской области планируют зарегистрировать брак около 400 пар. Об этом ИА "Время Н" сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.

Особый интерес у молодоженов традиционно вызывает первое воскресенье после Пасхи — 19 апреля. В этот день отмечается весенний православный праздник Красная горка. Считается, что свадьба, сыгранная в эту дату, становится символом долгой и счастливой семейной жизни.

В связи с этим в воскресенье будет открыт Нижегородский дом бракосочетания. Именно 19 апреля там намерены официально оформить отношения 11 пар.

Кроме того, в рамках фестиваля (0+) "Красная горка" запланированы и выездные церемонии. Как уточнили в ЗАГСе, две пары выбрали регистрацию на верхней станции фуникулера.

Впереди у будущих супругов еще одна популярная дата. Речь идет о так называемом красивом сочетании цифр — 26.06.2026.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что ЗАГСы не станут продлевать время работы в популярные даты.

Фото: Кира Мишина

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС свадьба
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных