24 нижегородские пары отметили 70-летие семейной жизни

В Нижегородской области уже третий год подряд чествуют супружеские пары, которые прожили вместе долгую и счастливую жизнь.
С 2023 года в регионе действует программа поддержки, по которой супругам, отметившим юбилей совместной жизни, выплачивают по 10 тысяч рублей. За это время помощь получили почти 13,5 тысячи семей, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве соцполитики.
В 2024 году такую выплату получили 5760 пар. Большинство из них отметили золотую свадьбу — 50 лет в браке. Были и те, кто вместе уже 60 лет, а 10 пар отпраздновали 70-летие совместной жизни.
В 2025 году количество получателей увеличилось — 7708 семей получили выплаты. Это были пары, которые вместе уже 50, 55, 60, 65, 70 и даже 75 лет. Всего на эти цели в этом году из бюджета выделили 77,1 млн рублей.
24 семьи прожили вместе более 70 лет. Среди них есть пара, отметившая 75-летие брака.
Ранее сообщалось, что нижегородский ЗАГС начал прием заявлений на регистрацию брака в "красивые даты" апреля 2026 года.
