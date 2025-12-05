Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 19:49Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах
05 декабря 2025 19:22Снег с дождем накроет Нижний Новгород в выходные
05 декабря 2025 19:1024 нижегородские пары отметили 70-летие семейной жизни
05 декабря 2025 18:57Потребление алкоголя в Нижегородской области рекордно снизилось
05 декабря 2025 18:50Более 16 тысяч случаев ОРВИ выявлено в Нижегородской области
05 декабря 2025 18:30Нижегородцам объяснили, почему новогодняя ель на Минина стоит криво
05 декабря 2025 18:30Максим Лубяной: "Нижегородский ЦУР видит "карту проблем""
05 декабря 2025 17:59Назван победитель торгов по КРТ на Панина в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 17:40Нижегородский ЗАГС открыл прием заявлений на "красивые даты" в апреле
05 декабря 2025 17:19Минцифры включило три нижегородские платформы в "белый список"
Общество

24 нижегородские пары отметили 70-летие семейной жизни

05 декабря 2025 19:10 Общество
24 нижегородские пары отметили 70-летие семейной жизни

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области уже третий год подряд чествуют супружеские пары, которые прожили вместе долгую и счастливую жизнь.

С 2023 года в регионе действует программа поддержки, по которой супругам, отметившим юбилей совместной жизни, выплачивают по 10 тысяч рублей. За это время помощь получили почти 13,5 тысячи семей, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве соцполитики.

В 2024 году такую выплату получили 5760 пар. Большинство из них отметили золотую свадьбу — 50 лет в браке. Были и те, кто вместе уже 60 лет, а 10 пар отпраздновали 70-летие совместной жизни.

В 2025 году количество получателей увеличилось — 7708 семей получили выплаты. Это были пары, которые вместе уже 50, 55, 60, 65, 70 и даже 75 лет. Всего на эти цели в этом году из бюджета выделили 77,1 млн рублей.

24 семьи прожили вместе более 70 лет. Среди них есть пара, отметившая 75-летие брака.

Ранее сообщалось, что нижегородский ЗАГС начал прием заявлений на регистрацию брака в "красивые даты" апреля 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Семья Юбилеи и праздники
Поделиться:
Новости по теме
01 декабря 2025 17:56Нижегородскую Ассоциацию многодетных семей поздравили с 20-летним юбилеем
30 ноября 2025 11:50Нижегородская мать-героиня дала советы по воспитанию детей
13 ноября 2025 17:38Миллион рублей вместо земли предложили выдавать нижегородским семьям
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных