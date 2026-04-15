Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 18:18
Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявили в третий раз
15 апреля 2026 17:39
Помещения в сгоревшем особняке Вагина на Ильинке изымают у собственников
15 апреля 2026 17:20
Выездные свадьбы начали проводить в нижегородском Доме архитектора
15 апреля 2026 16:52
Бежать или бороться: как спастись от аллергии на цветение берёзы
15 апреля 2026 16:13
Более 126 млн рублей выделили на капремонт перинатального центра в Семенове
15 апреля 2026 15:50
Эксклюзив
Нижегородцы смогут оспорить аннулирование водительских прав при болезни
15 апреля 2026 15:31
Нижегородцы выбирают путешествовать по России в майские праздники
15 апреля 2026 15:16
Эксклюзив
Директора АНО "Институт демографического развития" выпустили из СИЗО
15 апреля 2026 15:00
Квартиру матери бойца СВО утеплят по поручению Юрия Шалабаева
15 апреля 2026 14:46
11 нижегородских пар сыграют свадьбу на Красную горку
Помещения в сгоревшем особняке Вагина на Ильинке изымают у собственников

Помещения в сгоревшем особняке Вагина на Ильинке изымают у собственников

Фото: МЧС по Нижегородской области, архив

В Нижнем Новгороде начали изымать помещения в доме №42 на улице Ильинской в Нижнем Новгороде — объекте культурного наследия регионального значения, известном как усадьба Вагина. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минимущества. 

Всего изымается три квартиры у семи физических лиц и нежилое помещение, принадлежащее ООО "Спец Сервис" общей площадью 329,3 кв. м, а также доли в праве общей собственности на земельный участок площадью 444 кв. м.

Дом, построенный в 1870-х годах, входит в состав усадьбы Николая Вагина и является частью исторической среды района Започаинья. До января 2025 года здание использовалось как жилое. Тогда в доме произошёл пожар, унесший жизнь одного человека. Огонь также затронул соседний объект — усадьбу мещанина Е.С. Копылова – цехового А.И. Запольского.

В феврале 2025 года возле сгоревшей усадьбы был введен особый режим.

Ранее сообщалось, что мэрия начала изъятие участка с домом на улице Сутырина в Сормове.

Новости по теме
06 ноября 2025 11:26
Еще три исторических дома изымают у собственников в центре Нижнего Новгорода
05 ноября 2025 15:53
Минимущество реквизировало дом купца Гузеева на Ильинке через суд
20 сентября 2025 12:17
Опубликованы фото сгоревшей лавки купца Гузеева в Нижнем Новгороде
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
