Помещения в сгоревшем особняке Вагина на Ильинке изымают у собственников

В Нижнем Новгороде начали изымать помещения в доме №42 на улице Ильинской в Нижнем Новгороде — объекте культурного наследия регионального значения, известном как усадьба Вагина. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минимущества.

Всего изымается три квартиры у семи физических лиц и нежилое помещение, принадлежащее ООО "Спец Сервис" общей площадью 329,3 кв. м, а также доли в праве общей собственности на земельный участок площадью 444 кв. м.

Дом, построенный в 1870-х годах, входит в состав усадьбы Николая Вагина и является частью исторической среды района Започаинья. До января 2025 года здание использовалось как жилое. Тогда в доме произошёл пожар, унесший жизнь одного человека. Огонь также затронул соседний объект — усадьбу мещанина Е.С. Копылова – цехового А.И. Запольского.

В феврале 2025 года возле сгоревшей усадьбы был введен особый режим.

