Помещения в сгоревшем особняке Вагина на Ильинке изымают у собственников

Фото:
В Нижнем Новгороде начали изымать помещения в доме №42 на улице Ильинской в Нижнем Новгороде — объекте культурного наследия регионального значения, известном как усадьба Вагина. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минимущества.
Всего изымается три квартиры у семи физических лиц и нежилое помещение, принадлежащее ООО "Спец Сервис" общей площадью 329,3 кв. м, а также доли в праве общей собственности на земельный участок площадью 444 кв. м.
Дом, построенный в 1870-х годах, входит в состав усадьбы Николая Вагина и является частью исторической среды района Започаинья. До января 2025 года здание использовалось как жилое. Тогда в доме произошёл пожар, унесший жизнь одного человека. Огонь также затронул соседний объект — усадьбу мещанина Е.С. Копылова – цехового А.И. Запольского.
В феврале 2025 года возле сгоревшей усадьбы был введен особый режим.
Ранее сообщалось, что мэрия начала изъятие участка с домом на улице Сутырина в Сормове.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+