Еще три исторических дома изымают у собственников в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: Яндекс Карты

Власти Нижнего Новгорода решили изъять у собственников три многоквартирных дома, расположенных в центральной части города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Одним из объектов, подлежащих изъятию, стал так называемый "Дом купца Полушкина", находящийся по адресу улица Грузинская, 34. Деревянный особняк, возведенный в 1911 году, признан объектом культурного наследия регионального значения. Площадь участка, на котором расположен дом, составляет 211 квадратных метров.

Под изъятие также попало здание на улице Нестерова, 37 (литера А), известное как "Дом, в котором с 1887 по 1931 годы жил врач Петр Николаевич Михалкин". Этот объект также имеет статус памятника архитектуры. Общая площадь участка — 467 квадратных метров.

Кроме того, муниципалитет планирует изъять дом №54а, расположенный на улице Студеной. Причины изъятия указаны как необходимость использования зданий для муниципальных нужд.

Собственникам помещений в указанных домах будет произведена компенсационная выплата, рассчитанная по рыночной стоимости недвижимости.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия планирует изъять аварийный дом на улице Костина вместе с земельным участком.

Напомним также, что два аварийных дома изымут на улицах Гоголя и Большие Овраги.