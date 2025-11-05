Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Минимущество реквизировало дом купца Гузеева на Ильинке через суд

Фото: "Яндекс Карты"

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск регионального минимущества и постановил реквизировать у ООО "Единая дирекция строящихся предприятий" четыре квартиры и долю в земельном участке в доме №141 на улице Ильинской в Нижнем Новгороде, известном как дом купца Гузеева. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Основанием для изъятия недвижимости стало аварийное состояние здания, зафиксированное строительной экспертизой. Согласно заключению, дом представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. В марте 2024 года возле дома введен режим чрезвычайной ситуации. В июне того же года принято решение о реквизиции земельного участка и здания на нем с возмещением собственнику рыночной стоимости имущества. 

После того как собственники "не выразили намерения" добровольно передать имущество, министерство имущественных и земельных отношений обратилось в суд. Представители ответчика в заседание не явились, письменной позиции не представили.

Суд установил, что компании на праве собственности принадлежат квартиры №1, 2, 2а и 3 общей площадью 226,9 кв. метра, а также доля в земельном участке площадью 231 кв. метр. По оценке независимого эксперта, рыночная стоимость реквизируемого имущества составляет 23 164 600 рублей. В эту сумму входят стоимость жилых помещений, доли в земельном участке, общедомовом имуществе и компенсация убытков, связанных с реквизицией.

Суд признал право собственности Нижегородской области на указанные квартиры и долю в участке, а также прекратил право собственности прежнего владельца. Расходы по госпошлине возложены на ответчика. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

Напомним, в сентябре в лавке купца Гузеева на Ильинской улице, 140/2 произошел пожар. Огонь охватил 150 "квадратов".

Ранее сообщалось, что три исторических здания хотят восстановить в центре Нижнего Новгорода. 

