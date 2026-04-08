Названа ориентировочная стоимость обслуживания Volga K50 и С50

Стала известна ориентировочная стоимость технического обслуживания новых моделей Volga — кроссовера K50 и седана C50. Подсчеты выполнили журналисты Autonews.ru, взяв за основу данные по конструктивно близким китайским моделям Geely Preface и Monjaro.
Кроссовер K50 по технической части соответствует Geely Monjaro, который поставляется в Россию с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с. и восьмиступенчатой АКПП.
Согласно расчетам, первое обслуживание на 3 тысячи км обойдется примерно в 15,5 тысячи рублей. ТО на 10 тысяч км будет стоить около 24,6 тысячи рублей. Самым дорогим будет обслуживание на 100 тысяч км — примерно 98,8 тысяч рублей. В сумме плановое обслуживание до этой отметки обойдется примерно в 444,3 тысячи рублей.
Седан Volga C50 предложат с двухлитровым двигателем в версиях на 150 и 200 л.с., работающим в связке с семиступенчатым "роботом". Для расчетов была взята модификация мощностью 200 л.с. Начальное ТО на отметке 3 тысячи км оценивается в 16,2 тысяч рублей, за второй надо будет отдать уже 25,2 тысячи, а к 100 тысячам км стоимость достигнет порядка 77,1 тысячи рублей. Общие расходы на регламентные работы обойдутся примерно 432,6 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что новые машины Volga будут собирать в Нижнем Новгороде. Цены на них, по данным источников, могут начинаться от 3 млн рублей.
