Новый нижегородский автозавод сможет выпускать до 110 000 машин в год Экономика

Предприятие, на котором организуют производство автомобилей Volga в Нижнем Новгороде, рассчитано на выпуск до 110 тысяч машин ежегодно. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

В компании подчеркнули, что марка располагает современным инженерным центром. В его компетенции входят проектирование и моделирование автомобилей, проведение испытаний, сертификация, а также технологическая подготовка производства.

Напомним, производством займется АО "Нижегородские легковые автомобили". Начало продаж запланировано на лето текущего года.

В модельный ряд войдут три модели: седан C50, а также кроссоверы K50 и K40. Стоимость новых автомобилей Volga может стартовать от 3 млн рублей.

