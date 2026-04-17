Экономика

17 апреля 2026 17:13 Экономика
Количество супермаркетов в Нижегородской области выросло на 47,2% за пять лет

Фото: Александр Воложанин

К концу 2025 года в Нижегородской области работало более 16,3 тысячи объектов розничной торговли — от крупных гипермаркетов до небольших магазинов у дома.

По данным Нижегородстата, в регионе насчитывалось 16 329 магазинов, 3 066 нестационарных торговых объектов и 1 931 аптечная организация. Среди нестационарной торговли — 1 697 павильонов и 1 369 палаток и киосков.

За последние пять лет заметно увеличилось количество аптек. Их стало больше на 18,7%. Одновременно сократилось число палаток и киосков — на 34%, а павильонов — на 15,2%.

Количество магазинов за этот период выросло на 4,4%. При этом совокупная площадь торговых помещений уменьшилась на 2,6% и составила 3 114 тысяч квадратных метров.

Наиболее распространенный формат — универсальные и специализированные магазины непродовольственных товаров. Их доля достигает 46,8% от общего числа торговых точек. Минимаркеты занимают 28,4%, а универсальные и специализированные продовольственные магазины — 15,7%.

Супермаркеты составляют 8,8% всех магазинов региона. За пять лет их число увеличилось на 47,2%. В то же время количество гипермаркетов сократилось более чем наполовину — на 54,8%, и сейчас они занимают лишь 0,3% рынка.

Торговая сеть по-прежнему сосредоточена преимущественно в городах и поселках городского типа. Здесь расположены 89,4% павильонов, 85,9% аптек, 81,4% палаток и киосков и 81,3% всех магазинов области.

В городской местности более половины торговых точек — 52,2% — приходится на универсальные и специализированные магазины непродовольственных товаров. В сельских населенных пунктах преобладают минимаркеты, их доля достигает 60,7%.

Кроме того, на конец года в регионе действовали шесть розничных рынков — три универсальных и три специализированных. В течение 2025 года было организовано 526 ярмарок. 

Ранее сообщалось, что 550 магазинов в Нижегородской области отказались от продажи вейпов.

