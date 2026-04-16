Продажу алкоголя предлагают ужесточить в Нижегородской области

Коммунисты в нижегородском Заксобрании подготовили проект поправок к областному закону о регулировании производства и оборота этилового спирта. Проект вынесен на общественные обсуждения.
Согласно инициативе, предлагается полностью запретить розничную продажу алкоголя в жилых домах и пристроенных к ним помещениях. Ограничение должно распространяться в том числе на заведения общепита.
В пояснительной записке к документу подчеркивается, что так называемые "разливайки" и рюмочные в жилых домах могут представлять угрозу для жизни и здоровья граждан, особенно ночью.
Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6%.
Также мы рассказывали, что за прошлый год в областном центре выявили более 900 нарушений при продаже алкоголя.
