Нижегородцы оставили 53 млрд рублей в кафе и ресторанах в 2025 году

В Нижегородской области большое разнообразие кафе, ресторанов и точек быстрого питания. Эта сфера остается востребованной у жителей и гостей региона, что отражается и в финансовых показателях.

Так, с января по декабрь 2025 года предприятия общепита заработали 53 млрд рублей.

Это на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

