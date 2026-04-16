Незаконные алкомаркеты массово закрываются в Нижегородской области

Незаконные алкомаркеты массово закрываются в Нижегородской области

Более 100 единиц алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота по итогам проверки предприятия общепита в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Рейд провели сотрудники регионального минпрома. Возбуждены административные дела. 

Глава профильного министерства Максим Черкасов сообщил, что внеплановые проверки проводятся на постоянной основе — как по обращениям жителей, так и по результатам анализа системы межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования.

В 2019 году, когда система только начала работу, в ней числилось около 480 проблемных торговых точек. Все они были проверены, с предпринимателями провели профилактическую работу, и в настоящее время практически все такие объекты закрыты. При этом фиксируются новые случаи, которые благодаря межведомственному взаимодействию оперативно пресекаются.

Черкасов уточнил, что по итогам 2025 года с рынка ушел 81 объект: 18 закрылись, 17 сменили профиль деятельности, шесть оформили лицензию, остальные прекратили незаконную продажу алкоголя. В 2026 году работа продолжилась: уже закрыты семь организаций, ещё один объект перепрофилирован.

"Например, на месте бара, который более двух лет работал в Автозаводском районе, в ближайшее время откроется цветочный магазин", — добавил министр.

С начала текущего года специалисты провели семь проверок торговых организаций, в ходе которых выявили ряд нарушений. В частности, у некоторых компаний отсутствовали лицензии и сопроводительные документы на алкогольную продукцию. По итогам составлено 34 протокола об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 250 единиц продукции.

Жители Нижегородской области могут сообщить о фактах незаконной торговли алкоголем в региональный минпром. Согласно законодательству, обращение должно быть авторизованным — с указанием персональных данных заявителя.

Информацию о порядке подачи заявлений можно получить по телефону горячей линии: 8 (831) 435-16-18. Кроме того, все выявленные точки незаконной торговли отображаются на специальной электронной карте, доступной для жителей региона.

Напомним, "Система межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования", разработанная региональным минпромом, объединяет данные министерства, ГУ МВД России по Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода. В нее поступает информация о выявленных нарушениях, включая торговлю без лицензии, необходимых документов и маркировки, а также продажу алкоголя неизвестного происхождения. Такую систему региональный минпром начал применять первым в стране.

Ранее сообщалось, что 550 нижегородских магазинов перестали торговать вейпами. Снижение распространенности курения и формирование культуры здорового образа жизни входят в задачи национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

