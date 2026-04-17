Больничный для самозанятых и родителей в декрете: что изменилось и как оформить

17 апреля 2026 17:30 Общество
Министерство здравоохранения России внесло изменения в правила оформления больничных листов, которые затрагивают самозанятых граждан и родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Эти изменения направлены на улучшение социального обеспечения и поддержку тех, кто временно не может работать по состоянию здоровья.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с 360.ru подчеркнула, что государство стремится облегчить жизнь граждан, особенно тех, кто находится в нетрудоспособном состоянии. Она отметила, что теперь родители, находящиеся в декретном отпуске, могут сохранить право на пособие, если работают у другого работодателя. Это позволяет им совмещать уход за ребёнком с подработкой, не теряя страхового обеспечения.

Самозанятые граждане также получили возможность оформлять больничные листы. Ранее такой опции у них не было, но теперь они могут получать выплаты в случае временной нетрудоспособности. Для этого необходимо платить отчисления в Фонд социального страхования (ФСС). Медицинский юрист Николай Чернышук пояснил, что самозанятые могут самостоятельно подключить возможность оплаты через портал "Госуслуги" и ежемесячно вносить определённую сумму.

После регистрации в качестве плательщика добровольных взносов и внесения взносов в течение полугода, самозанятые могут получить больничный лист. Размер взносов зависит от выбранной суммы страхового покрытия: при страховом покрытии 35 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1344 рубля, а при страховом покрытии 50 тысяч рублей — 1920 рублей.

Величина пособия зависит от страхового стажа и периода уплаты взносов. Если взносы уплачивались от шести до 12 месяцев, то размер пособия составит 70% от страховой суммы за месяц болезни. Если взносы уплачивались более 12 месяцев, то пособие будет составлять 100% от страховой суммы.

Алгоритм действий для самозанятых граждан:

  1. Зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в отделении ФСС через "Мой налог", "Госуслуги" или клиентскую службу.

  2. Вносить взносы либо ежемесячно, либо одним платежом за год.

  3. Через полгода после внесения взносов получить право на оформление больничного листа.

Татьяна Соломатина отметила, что в будущем схема оформления больничных листов будет упрощена и станет доступна через кабинет налогоплательщика "Мой налог". Это позволит гражданам получать больничные листы без лишних бумажных документов и заявлений.

