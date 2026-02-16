Самозанятые нижегородцы смогут получать выплаты по больничному листу Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области с 2026 года самозанятые смогут получать пособия по временной нетрудоспособности. Новый проект по добровольному социальному страхованию начал работу в этом году и рассчитан на граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход.

Для получения выплат необходимо зарегистрироваться в Отделении Социального фонда России по Нижегородской области, выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 рублей — и уплачивать страховые взносы ежемесячно либо единовременно за год.

Тариф составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Таким образом, ежемесячный платеж равен 1 344 рублям при страховой сумме 35 000 рублей и 1 920 рублям — при 50 000 рублей. При единовременной оплате за год сумма составит 16 128 или 23 040 рублей соответственно.

Право на получение пособия возникает спустя шесть месяцев непрерывной уплаты ежемесячных взносов либо после внесения годового платежа. Размер выплаты зависит от продолжительности уплаты взносов и страхового стажа. При шести месяцах участия пособие рассчитывается исходя из 70% страховой суммы с учетом стажа, при 12 месяцах и более — из 100% страховой суммы.

В страховой стаж включаются и ранее приобретенные периоды, в том числе время работы по найму, когда взносы перечислял работодатель. Расчет производится по тем же правилам, что и для наемных работников: до пяти лет стажа — 60%, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%.

С начала 2026 года в региональном отделении Социального фонда зарегистрировались около 300 самозанятых граждан.

О возникновении права на получение пособия самозанятым сообщат дополнительно. Уведомления о начислении выплат будут направляться после закрытия больничного листа в личный кабинет на портале Госуслуг.

Подать заявление можно в электронном виде через мобильное приложение "Мой налог" и портал Госуслуг, а также лично в клиентских службах регионального отделения фонда.