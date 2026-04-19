Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2026 15:52
15 приусадебных участков и мост освободились от воды в Нижегородской области
19 апреля 2026 14:01
Опять метель: до 13 см снега выпадет 20 апреля в Нижнем Новгороде
19 апреля 2026 13:27
Расписание нижегородского автобуса №208 изменится с 20 апреля
19 апреля 2026 12:49
Дожди со снегом и потепление до +12 градусов ждут нижегородцев на новой неделе
19 апреля 2026 12:24
Стало известно, какие УК чаще всего вызывали недовольство нижегородцев
19 апреля 2026 11:55
Служба занятости помогла найти работу более 2,7 млн нижегородцев за 35 лет
19 апреля 2026 11:23
Почти 700 тонн рыбы в год производят в Нижегородской области
19 апреля 2026 10:50
Утечку после ночного прорыва трубы в центре Нижнего Новгорода локализовали
19 апреля 2026 09:40
Глеб Никитин рассказал, за кого будет болеть в плей-офф после вылета "Торпедо"
18 апреля 2026 18:46
Более 32 тысяч нижегородцев вышли на общегородской субботник 18 апреля
Общество

15 приусадебных участков и мост освободились от воды в Нижегородской области

19 апреля 2026 15:52 Общество
За минувшие сутки, 18 апреля, в Нижегородской области не зарегистрировано новых случаев подтопления. При этом часть ранее затопленных территорий освободилась от воды, сообщили в региональном МЧС.

Так, вода ушла с 15 приусадебных участков. Из них два расположены в Кстовском районе городского округа Нижний Новгород, один — в СНТ "Ольха" Борского муниципального округа, два — в СНТ "Санда-2" того же округа и десять — в СНТ "Колос" на Бору.

Кроме того, восстановлено движение по одному низководному мосту в населенном пункте Наталинка Починковского округа.

В настоящее время подтопления сохраняются в 15 муниципальных образованиях региона. В зоне паводка остаются 77 приусадебных участков, 12 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог.

Ситуация затрагивает городской округ Нижний Новгород (Кстовский район), Арзамас, Бор, а также Навашинский, Семеновский, Ветлужский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Уренский и Шатковский округа.

По информации оперативных служб, погибших и пострадавших в результате паводка нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области не выплатят компенсации за ущерб от паводка.

Новости по теме
19 апреля 2026 14:01
Опять метель: до 13 см снега выпадет 20 апреля в Нижнем Новгороде
16 апреля 2026 12:38
Началось: четыре травяных пожара произошло за сутки в Нижегородской области
Фоторепортажи
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
