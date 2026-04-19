15 приусадебных участков и мост освободились от воды в Нижегородской области

Фото:
За минувшие сутки, 18 апреля, в Нижегородской области не зарегистрировано новых случаев подтопления. При этом часть ранее затопленных территорий освободилась от воды, сообщили в региональном МЧС.
Так, вода ушла с 15 приусадебных участков. Из них два расположены в Кстовском районе городского округа Нижний Новгород, один — в СНТ "Ольха" Борского муниципального округа, два — в СНТ "Санда-2" того же округа и десять — в СНТ "Колос" на Бору.
Кроме того, восстановлено движение по одному низководному мосту в населенном пункте Наталинка Починковского округа.
В настоящее время подтопления сохраняются в 15 муниципальных образованиях региона. В зоне паводка остаются 77 приусадебных участков, 12 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог.
Ситуация затрагивает городской округ Нижний Новгород (Кстовский район), Арзамас, Бор, а также Навашинский, Семеновский, Ветлужский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Уренский и Шатковский округа.
По информации оперативных служб, погибших и пострадавших в результате паводка нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области не выплатят компенсации за ущерб от паводка.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+