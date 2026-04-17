Выяснилось, получат ли пострадавшие нижегородцы выплаты из-за паводка Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жители Нижегородской области, чье имущество оказалось повреждено в результате паводка в этом году, не смогут рассчитывать на компенсации от региональных властей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве региональной безопасности.

Как пояснили в ведомстве, действующее законодательство предусматривает выплаты пострадавшим от половодья только при введении режима чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории региона объявлен лишь режим повышенной готовности, что не дает оснований для предоставления компенсаций.

В то же время гражданам, чьи дома расположены в зонах регулярного подтопления, рекомендуют самостоятельно защищать свое имущество, в том числе с помощью страхования.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео плавающий в Оке частный дом. По данным МЧС, он "припарковался" в затоне под Дзержинском.