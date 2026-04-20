Администрация Городецкого округа вновь добивается ремонта плотины в Зиняках Общество

Власти Городецкого округа продолжают добиваться реконструкции плотины на реке Санда возле села Зиняки. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на заместителя главы округа Ивана Вытникова.

По его словам, администрация обращается во все возможные инстанции, способные повлиять на ситуацию: в правительство Нижегородской области, Росимущество и Федеральное агентство водных ресурсов.

Письма направлялись в прошлом году, а сейчас их отправляют повторно, чтобы наконец определить собственника сооружения и официально закрепить его за конкретной структурой. Параллельно власти собираются снова выйти в суд, уточнив и изменив исковые требования.

Ситуация остаётся сложной, потому что гидротехническое сооружение числится в федеральной собственности. Суд уже дважды отказал в передаче объекта муниципалитету. Из‑за этого местные власти не могут ни начать ремонт, ни выделить на него бюджетные средства.

Как отметил Вытников, фактически объект остаётся без должного управления, а это может обернуться проблемами как во время паводка, так и в обычный период. Плотина уже много лет находится в плохом состоянии. На ней нет подъёмного механизма, который должен регулировать положение затвора и шандоры в зависимости от уровня воды.

