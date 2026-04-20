Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2026 16:07
Проход в Нижегородский кремль ограничат на день из-за подготовки к 9 Мая
20 апреля 2026 15:43
Девушку в хиджабе уже неделю разыскивают в Нижнем Новгороде
20 апреля 2026 15:27
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о треснувшем доме в Балахне
20 апреля 2026 15:16
Дорожные службы Нижегородской области перевели на усиленный режим из-за снега
20 апреля 2026 14:49
Администрация Городецкого округа вновь добивается ремонта плотины в Зиняках
20 апреля 2026 14:32
Набережная у Шуховской башни в Дзержинске снова начала разрушаться
20 апреля 2026 14:14
Богородский водоканал оштрафовали на 1,2 млн рублей за загрязнение Рязанки
20 апреля 2026 13:54
"Ростелеком" предложил сделать нижегородский гостиничный бизнес технологичным
20 апреля 2026 13:41
300 тонн реагентов высыпали на дороги Нижнего Новгорода 20 апреля
20 апреля 2026 13:28
Почти 400 браков заключили в Нижегородской области на неделе Красной горки
Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Городецкого округа продолжают добиваться реконструкции плотины на реке Санда возле села Зиняки. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на заместителя главы округа Ивана Вытникова.

По его словам, администрация обращается во все возможные инстанции, способные повлиять на ситуацию: в правительство Нижегородской области, Росимущество и Федеральное агентство водных ресурсов.

Письма направлялись в прошлом году, а сейчас их отправляют повторно, чтобы наконец определить собственника сооружения и официально закрепить его за конкретной структурой. Параллельно власти собираются снова выйти в суд, уточнив и изменив исковые требования.

Ситуация остаётся сложной, потому что гидротехническое сооружение числится в федеральной собственности. Суд уже дважды отказал в передаче объекта муниципалитету. Из‑за этого местные власти не могут ни начать ремонт, ни выделить на него бюджетные средства.

Как отметил Вытников, фактически объект остаётся без должного управления, а это может обернуться проблемами как во время паводка, так и в обычный период. Плотина уже много лет находится в плохом состоянии. На ней нет подъёмного механизма, который должен регулировать положение затвора и шандоры в зависимости от уровня воды. 

Ранее сообщалось, что завершить восстановление нижегородской Триумфальной арки планируют до конца 2026 года.

Новости по теме
11 апреля 2026 18:00
Проект сохранения мельницы Башкировых в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
27 марта 2026 14:48
Ростехнадзор признал Нижегородскую ГЭС безопасной для эксплуатации
16 января 2026 11:00
Городецкий гидроузел планируют запустить в 2026 году
Фоторепортажи
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
Архив
