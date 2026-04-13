Восстановление нижегородской Триумфальной арки завершат к концу 2026 года

Завершить восстановление Триумфальной арка в Нижнем Новгороде до конца 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта.
Напомним, останцы исторической арки обнаружили в 2024 году во время земляных работ на улице Советской. Сооружение было построено по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году.
Конкурс на восстановление арки объявляли дважды. Во время первой процедуры не было подано ни одной заявки.
Летом 2025 года МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" заключило муниципальный контракт с АО "ТСНРУ". Согласно проекту, подрядчик должен выполнить инженерные изыскания и устроить выставочное пространство в районе домов 20, 22 по улице Советская в Канавинском районе с восстановлением Триумфальной арки.
Сейчас подрядная организация проводит комплекс проектно-изыскательских работ, необходимых для реализации проекта. Основной объем работ рассчитывают завершить в этом году.
На реализацию проекта было направлено 314,8 млн рублей.
