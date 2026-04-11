Проект сохранения мельницы Башкировых в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Культура и отдых

11 апреля 2026 18:00 Культура и отдых
Проект сохранения корпуса мельницы Башкировых в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект сохранения корпуса мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, расположенном по адресу: улица Гаршина, 40, литера Д. Корпус мельницы был построен в 1914 году, затем перестраивался в 1920-е годы.

Экспертизу проектной документации провело ругиональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".  Застройщиком выступает ООО "СЗ "Глоракс Центр", техническим заказчиком — ООО "Радиус". Проектную документацию подготовило ООО "АС-Студия" из Владимира.

Напомним, комплекс мукомольной мельницы Башкировых начал формироваться в 1870-е годы. Помимо корпуса мельницы, в него входят корпус макаронной фабрики, общежитие для рабочих и лабазы для склада товара.

Для восстановления мельницы Башкировых и расположенной рядом мельницы Дегтярева застройщик привлек льготный  кредит в размере 645,6 млн рублей.

В 2025 году положительное заключение экспертизы уже получили проекты реставрации и адаптации объектов для современного использования общежития и лабазов. В них обустроят гостиницы. Все работы реализует ООО "СЗ "Глоракс Центр". В июле региональный минстрой выдал разрешение на реконструкцию объектов. 

Кроме того, в январе текущего года министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило проект гостиницы на улице Гаршина. Она должна связать между собой здания бывшей мельницы Башкировых.

Напомним, масштабный проект реновации Черниговской набережной стартовал в 2023 году. Здесь планируется строительство жилых домов, общественных пространств, торговых и социальных объектов общей площадью 138,3 тысячи квадратных метров.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных