Проект сохранения мельницы Башкировых в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект сохранения корпуса мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, расположенном по адресу: улица Гаршина, 40, литера Д. Корпус мельницы был построен в 1914 году, затем перестраивался в 1920-е годы.

Экспертизу проектной документации провело ругиональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Застройщиком выступает ООО "СЗ "Глоракс Центр", техническим заказчиком — ООО "Радиус". Проектную документацию подготовило ООО "АС-Студия" из Владимира.

Напомним, комплекс мукомольной мельницы Башкировых начал формироваться в 1870-е годы. Помимо корпуса мельницы, в него входят корпус макаронной фабрики, общежитие для рабочих и лабазы для склада товара.

Для восстановления мельницы Башкировых и расположенной рядом мельницы Дегтярева застройщик привлек льготный кредит в размере 645,6 млн рублей.

В 2025 году положительное заключение экспертизы уже получили проекты реставрации и адаптации объектов для современного использования общежития и лабазов. В них обустроят гостиницы. Все работы реализует ООО "СЗ "Глоракс Центр". В июле региональный минстрой выдал разрешение на реконструкцию объектов.

Кроме того, в январе текущего года министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило проект гостиницы на улице Гаршина. Она должна связать между собой здания бывшей мельницы Башкировых.

Напомним, масштабный проект реновации Черниговской набережной стартовал в 2023 году. Здесь планируется строительство жилых домов, общественных пространств, торговых и социальных объектов общей площадью 138,3 тысячи квадратных метров.