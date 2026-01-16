Городецкий гидроузел планируют запустить в 2026 году Общество

Городецкий гидроузел на Волге в Нижегородской области планируют ввести в режим временной эксплуатации в 2026 году, сообщил ТАСС глава Минспорта России Андрей Никитин.

По его словам, также в течение года намечен поэтапный ввод в эксплуатацию отдельных элементов Багаевского гидроузла — по мере их готовности. Это позволит увеличить пропускную способность Нижнего Дона до 18 млн тонн в год — на 3 млн больше, чем сейчас, и на два года раньше запланированного срока.

Городецкий гидроузел расположен между Рыбинским и Чебоксарским — на расстоянии 442 и 333 км соответственно. Он находится вблизи Заволжья и Городца, примерно в 55 км от Нижнего Новгорода.

В настоящее время на объекте продолжается реконструкция. Работы включают дноуглубление и строительство дополнительной шлюзовой камеры. Эти меры направлены на повышение грузовых и пассажирских перевозок по Волге.

Завершение всех этапов реконструкции шлюзов намечено на 2027 год. Хотя изначально планировалось закончить ее еще в 2024 году.

Напомним, летом 2025 года движение через гидроузел было приостановлено на несколько дней из-за обрушения оголовка камер 15-го и 16-го шлюзов.