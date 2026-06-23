Группа «Тату», Элджей и nkeeei выступят на VK Fest в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: организаторы фестиваля

Организаторы VK Fest (0+) сообщили о новой волне артистов, которые выступят на фестивале в Нижнем Новгороде. К музыкальной программе присоединятся Элджей, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.

Nkeeei также появится не только с собственным сетом, но и станет специальным гостем во время выступления другого артиста фестиваля.

Также стало известно, что группа t.A.T.u., ранее заявленная в столицах фестивального тура, выйдет на сцену и в столице Приволжья.

Напомним, в нижегородском VK Fest примут участие Ольга Бузова, Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV, ZOLOTO и SALUKI.

Кроме музыкальной программы гостей ждут встречи с инфлюенсерами. 11 июля со зрителями пообщаются Прохор Шаляпин, Маш Милаш, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова.

Посетители смогут принять участие в автограф-сессиях, сделать фотографии и пообщаться с приглашенными гостями.

Фестивальный тур стартует 7 июня в Казани. Затем мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 4−5 июля, после чего 11 июля состоится в Нижнем Новгороде. Завершится VK Fest в Москве 18−19 июля.

Ранее сообщалось, что рэпер Баста выступит (16+) на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде 27 июня.