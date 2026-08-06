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Афиша

Опубликована деловая программа VI форума «Сильные идеи для нового времени»

06 августа 2026 10:48 Афиша
Опубликована деловая программа VI форума «Сильные идеи для нового времени»

Фото: организаторы мероприятия

24−25 августа Нижний Новгород примет шестой форум «Сильные идеи для нового времени» (6+). Деловая программа объединит авторов лучших проектов 2026 года, лидеров прошлых сезонов форума, представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, институтов развития, науки и общественных организаций. Во время очной программы представят топ-100 наиболее перспективных проектов, а авторы лучших идей получат возможность презентовать свои инициативы руководству страны.

Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Соорганизаторами выступают ВЭБ. РФ и правительство Нижегородской области.

«За годы проведения Форум „Сильные идеи для нового времени“ стал эффективным механизмом, объединяющим людей, которые уже сегодня меняют жизнь в своих регионах, предлагают решения актуальных общественных, технологических и экономических задач. Именно взаимодействие государства, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества позволяет лучшим инициативам получать поддержку, находить партнеров и масштабироваться в интересах всей страны. Состав участников мероприятия — это лучшее подтверждение того, что сильные идеи рождаются везде», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

Деловая программа включает более тридцати мероприятий. Эксперты, руководители регионов, представители крупнейших компаний, институтов развития и авторы проектов обсудят поддержку семей, современные социальные технологии, цифровую медицину, искусственный интеллект, подготовку кадров, автономные технологии, развитие российских брендов, платформенную экономику, правовые механизмы поддержки новых инициатив, экологическую повестку и международное сотрудничество. Так, одна из сессий Национальной кадровой инициативы будет посвящена будущему непрерывного образования, роли искусственного интеллекта и новых образовательных технологий в подготовке специалистов. На бирже технологий «Здоровая среда» Национальной экологической и климатической инициативы представят лучшие экологические проекты форума и обсудят, как современные инженерные, природные и градостроительные решения помогают формировать здоровую среду и повышать качество жизни.

Кроме того, отдельные сессии посвятят презентациям лучших проектов форума, обмену региональным опытом и поиску партнеров для их дальнейшего развития.

«В этом году Агентству стратегических инициатив исполняется пятнадцать лет. Самый ценный результат нашей работы — люди. Предприниматели, ученые, общественные лидеры, авторы проектов, которые приходили в Агентство с идеями и помогали менять страну. Форум за шесть лет стал частью этого большого сообщества. Особенно важно, что сегодня рядом с авторами новых инициатив выступают лидеры прошлых сезонов. Для Агентства это особая гордость. Когда человек приходит с идеей, а спустя несколько лет возвращается уже экспертом и наставником для нового поколения лидеров, значит, удалось создать среду, где рождаются сильные проекты и формируется сообщество людей, готовых брать ответственность за развитие страны», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Среди участников деловой программы — президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень, сооснователь Everland Игорь Новиков, авторы технологических проектов Денис Захаркин и Константин Егошин, основатель школы беспилотной авиации Денис Кириков, руководитель проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер, исполнительный директор «Квартала Луи» Софья Львова-Белова, председатель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег» Роман Пономаренко, заместитель директора института государственной службы и управления РАНХиГС Вячеслав Шоптенко, руководитель проекта «Теплица.Бережно» Татьяна Степанова и другие лидеры, чьи инициативы получили поддержку и сегодня работают в масштабах регионов и всей страны. Сегодня многие из них выступают уже как эксперты, наставники и партнеры нового поколения участников форума.

«Одним из важных элементов для формирования деловой программы форума являются предложения граждан, которые направляются на крауд-платформу Фонда Росконгресс идея.росконгресс.рф. Сегодня это уже полноценная экосистема, где перспективные идеи проходят путь от общественной инициативы до практической реализации. Благодаря совместной работе организаторов форума, органов власти, институтов развития и партнеров авторы идей получают экспертную поддержку, новые возможности для развития и доступ к крупнейшим деловым событиям страны: это и ПМЭФ, и ВЭФ, и КМУ. Для многих проектов именно этот форум становится отправной точкой дальнейшего роста», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Отдельными треками форума станут презентация первых результатов проекта «Технологическое наследие», встречи региональных экспертов и общественных представителей АСИ, знакомство с лучшими практиками предприятий Нижегородской области, а также подписание соглашений о сотрудничестве с ведущими организациями страны.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Росконгресс Форум
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