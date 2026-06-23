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Общество

Флеболог объяснила, как вовремя заметить варикоз и не допустить осложнений

23 июня 2026 16:10 Общество
Флеболог объяснила, как вовремя заметить варикоз и не допустить осложнений

Фото: Александр Воложанин

По статистике, признаки варикозного расширения вен в той или иной степени выявляются почти у каждого второго взрослого. О причинах заболевания и современных подходах к лечению pravda-nn.ru рассказала хирург-флеболог больницы № 33 Светлана Торопова.

Чтобы понять механизм развития болезни, важно представить, как устроена венозная система нижних конечностей. Она включает глубокие вены, расположенные в толще мышц и переносящие основной объём крови, и поверхностные — находящиеся под кожей. Между ними проходят соединительные сосуды, которые обеспечивают движение крови в одном направлении — из поверхностной системы в глубокую.

Кровь в ногах движется снизу вверх, преодолевая силу тяжести. Этому способствует так называемая мышечно-венозная помпа: при ходьбе мышцы сокращаются, сжимают вены и продвигают кровь к сердцу. Дополнительно работают венозные клапаны — они пропускают кровь вверх и препятствуют её обратному току.

По словам специалиста, проблема начинается, когда этот механизм даёт сбой. Длительное пребывание в статичной позе — многочасовое сидение в офисе или работа стоя, как у парикмахеров, учителей, хирургов, приводит к тому, что мышечная помпа бездействует.

«Кровь застаивается в нижних отделах конечностей, давление в венах возрастает, их стенки растягиваются, а клапаны перестают смыкаться плотно. Вот откуда берутся отёки, чувство тяжести и боли», — пояснила Светлана Торопова.

Состояние, при котором к вечеру появляются распирание, усталость и тяжесть в ногах, называют флебопатией, или синдромом тяжёлых ног. Это ещё не варикоз, но уже сигнал о перегрузке венозной системы.

Врач отметила, что на этом этапе уменьшить отёки и приглушить боль помогают местные средства — мази, кремы и гели. Но они никак не влияют на первопричину — застой крови и расширенные вены.

«Если человек не меняет малоподвижный образ жизни, болезнь начинает развиваться дальше, ведь патологический процесс в самой вене никуда не делся», — подчеркнула она.

Если под кожей становятся заметны извитые, узловатые вены, речь уже идёт о варикозной болезни. Специалист подчёркивает, что вернуть сосуду первоначальную форму невозможно. Ни одна таблетка, биологически активная добавка или крем не способны заставить деформированную вену снова стать здоровой и узкой. Если патологический процесс продолжает прогрессировать, то может привести к серьёзным осложнениям — тромбофлебиту, трофическим язвам.

Тромбофлебит — это воспаление венозной стенки с образованием тромбов. Он требует срочной медицинской помощи, поскольку существует риск закупорки лёгочной артерии. Трофические язвы представляют собой длительно незаживающие раны на коже ног.

На начальных стадиях варикоза назначаются компрессионный трикотаж и медикаментозная терапия курсами два раза в год. При выраженной деформации вен применяется хирургическое лечение, при котором поражённый сосуд выключается из кровотока, а его функцию берут на себя глубокие вены.

При лечении лазером через крошечный прокол в больную вену вводится тонкий световод, по которому подаётся лазерный луч, который изнутри «заваривает» вену. При радиочастотной абляции принцип тот же, но вместо лазера используется радиочастотное излучение, которое нагревает и склеивает стенки сосуда. По словам флеболога, обе процедуры проводятся под местной анестезией, занимают менее часа и не требуют госпитализации. В этот же день пациент отправляется домой на своих ногах.

После вмешательства для профилактики рецидива необходимо носить компрессионный трикотаж и дважды в год проходить курс препаратов-флеботоников по назначению врача. Также при варикозе следует избегать силовых нагрузок с большим весом, продуктов, вызывающих вздутие живота, отказаться от бани и сауны.

Врач напоминает, что варикозная болезнь часто имеет наследственную предрасположенность. В группе риска — люди с вредными привычками, низкой физической активностью и те, чья работа связана с длительным пребыванием в одной позе.

«При сидячей работе нужно каждые два часа вставать и немного походить, чтобы заработали икроножные мышцы. Дома выполняйте лечебно-физкультурный комплекс для мышц голени. Лучшими видами спорта для здоровья вен являются плавание и ходьба», — рекомендовала Светлана Торопова.

При первых признаках флебопатии специалист советует использовать компрессионный трикотаж. Его надевают утром, не вставая с постели, и носят в течение дня. Во время длительных перелётов или переездов компрессионные гольфы рекомендуется надевать даже людям без выраженных проблем с венами — это служит профилактикой тромбоза глубоких вен. По словам врача, чем раньше начаты профилактика и лечение, тем выше их эффективность.

Ранее сообщалось, что в ГКБ №5 Нижнего Новгорода начали выполнять лазерные малоинвазивные операции при варикозной болезни вен ног.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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