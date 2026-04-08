Нижегородцам стало доступно бесплатное лечение варикоза лазером Общество

В городской клинической больнице №5 Нижнего Новгорода начали выполнять лазерные малоинвазивные операции при варикозной болезни вен нижних конечностей.

Процедуры проводят под местной анестезией. Хирургическое вмешательство выполняется без разрезов.

Отбор пациентов организован в хирургическом приемном отделении ГКБ № 5. Консультации проходят по средам и пятницам в 13:00.

Операции выполняются бесплатно по полису ОМС. Пройти лечение могут все жители Нижегородской области.

Напомним, что пятой горбольницей теперь руководит экс-главврач НОКБ имени Семашко Сергей Богданов. В планах присоединить к больнице две поликлиники.

Сообщалось также, что нижегородцы могут получить бесплатные вакцины от рака по ОМС.