Нижегородцам стало доступно бесплатное лечение варикоза лазером

В городской клинической больнице №5 Нижнего Новгорода начали выполнять лазерные малоинвазивные операции при варикозной болезни вен нижних конечностей.
Процедуры проводят под местной анестезией. Хирургическое вмешательство выполняется без разрезов.
Отбор пациентов организован в хирургическом приемном отделении ГКБ № 5. Консультации проходят по средам и пятницам в 13:00.
Операции выполняются бесплатно по полису ОМС. Пройти лечение могут все жители Нижегородской области.
Напомним, что пятой горбольницей теперь руководит экс-главврач НОКБ имени Семашко Сергей Богданов. В планах присоединить к больнице две поликлиники.
Сообщалось также, что нижегородцы могут получить бесплатные вакцины от рака по ОМС.
