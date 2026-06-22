Нарколог Тарасов рассказал, как распознать зависимость у близкого человека Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

С 23 по 29 июня в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств. Несмотря на широкую информированность общества о вреде наркотиков, проблема по-прежнему остается актуальной, особенно среди подростков и молодежи.

Как пояснил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов, к психоактивным веществам относятся не только наркотики в привычном понимании этого слова.

Что относят к психоактивным веществам

По словам специалисты, психоактивным считается любое вещество, способное влиять на сознание человека. В эту группу входят наркотические вещества, алкоголь, табак и различные токсические соединения.

Опасность заключается в том, что многие люди не задумываются о последствиях первых экспериментов с подобными веществами. Между тем даже одного-двух случаев употребления может оказаться достаточно для формирования зависимости.

Почему возникает зависимость

Наркотические вещества воздействуют на организм по-разному, однако их действие объединяет общий механизм: они создают ощущение удовольствия и временного благополучия. После окончания эффекта жизненные проблемы никуда не исчезают, а к ним добавляется зависимость — как психическая, так и физическая.

При этом последствия употребления затрагивают не только здоровье человека. Наркозависимость нередко приводит к серьезным финансовым трудностям, поскольку запрещенные вещества требуют постоянных затрат. В поисках денег на новую дозу человек может совершать противоправные поступки. Кроме того, в состоянии ломки зависимый зачастую теряет контроль над своим поведением и концентрируется исключительно на поиске наркотика.

Какие признаки должны насторожить

Как отметил Валерий Тарасов, распознать проблему можно по ряду характерных признаков. Среди них — резкие перепады настроения без видимых причин, нехарактерное поведение, чрезмерная активность или заторможенность, беспричинный страх либо смех. Насторожить также должны изменение круга общения, потеря интереса к прежним увлечениям, проблемы с учебой или работой, скрытность и нежелание общаться с близкими.

Существуют и внешние признаки возможного употребления наркотиков. В частности, речь идет о расширенных или резко суженных зрачках, бледности кожи и дрожании рук.

Особое внимание специалист рекомендует уделять подросткам. Если у человека наблюдаются признаки неадекватного поведения, но при этом отсутствует запах алкоголя, это может стать серьезным поводом для беспокойства.

Чем наркотики опасны для организма

По словам нарколога, наркотическая зависимость оказывает разрушительное воздействие практически на все органы и системы организма. В первую очередь страдает головной мозг: ухудшаются память и когнитивные способности, нарушается работа нервной системы. Повышаются риски инфарктов и инсультов, серьезную нагрузку испытывают печень и почки. Негативные последствия затрагивают и репродуктивную систему, а также личность человека в целом — меняются его интересы, поведение и жизненные ориентиры.

Вместе с тем зависимость поддается лечению. Как подчеркивает Валерий Тарасов, важнейшим условием остается желание самого человека изменить ситуацию. Эффективная помощь предполагает комплексный подход, включающий медикаментозное лечение, психологическую поддержку и реабилитацию. Значительную роль в процессе выздоровления играет и поддержка семьи.

Получить квалифицированную помощь жители региона могут в Нижегородском областном наркологическом диспансере. Специалисты учреждения проводят диагностику, подбирают лечение и при необходимости направляют пациентов на реабилитацию. Телефон диспансера: 8 (831) 433-65-24.

По мнению специалистов, лучшей мерой борьбы с наркоманией остается профилактика. Родителям рекомендуют открыто говорить с детьми о последствиях употребления психоактивных веществ, интересоваться их кругом общения и обращать внимание на изменения в поведении и эмоциональном состоянии.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.