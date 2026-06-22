Нарколог Тарасов рассказал, как распознать зависимость у близкого человека

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С 23 по 29 июня в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств. Несмотря на широкую информированность общества о вреде наркотиков, проблема по-прежнему остается актуальной, особенно среди подростков и молодежи.
Как пояснил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов, к психоактивным веществам относятся не только наркотики в привычном понимании этого слова.
По словам специалисты, психоактивным считается любое вещество, способное влиять на сознание человека. В эту группу входят наркотические вещества, алкоголь, табак и различные токсические соединения.
Опасность заключается в том, что многие люди не задумываются о последствиях первых экспериментов с подобными веществами. Между тем даже одного-двух случаев употребления может оказаться достаточно для формирования зависимости.
Наркотические вещества воздействуют на организм по-разному, однако их действие объединяет общий механизм: они создают ощущение удовольствия и временного благополучия. После окончания эффекта жизненные проблемы никуда не исчезают, а к ним добавляется зависимость — как психическая, так и физическая.
При этом последствия употребления затрагивают не только здоровье человека. Наркозависимость нередко приводит к серьезным финансовым трудностям, поскольку запрещенные вещества требуют постоянных затрат. В поисках денег на новую дозу человек может совершать противоправные поступки. Кроме того, в состоянии ломки зависимый зачастую теряет контроль над своим поведением и концентрируется исключительно на поиске наркотика.
Как отметил Валерий Тарасов, распознать проблему можно по ряду характерных признаков. Среди них — резкие перепады настроения без видимых причин, нехарактерное поведение, чрезмерная активность или заторможенность, беспричинный страх либо смех. Насторожить также должны изменение круга общения, потеря интереса к прежним увлечениям, проблемы с учебой или работой, скрытность и нежелание общаться с близкими.
Существуют и внешние признаки возможного употребления наркотиков. В частности, речь идет о расширенных или резко суженных зрачках, бледности кожи и дрожании рук.
Особое внимание специалист рекомендует уделять подросткам. Если у человека наблюдаются признаки неадекватного поведения, но при этом отсутствует запах алкоголя, это может стать серьезным поводом для беспокойства.
По словам нарколога, наркотическая зависимость оказывает разрушительное воздействие практически на все органы и системы организма. В первую очередь страдает головной мозг: ухудшаются память и когнитивные способности, нарушается работа нервной системы. Повышаются риски инфарктов и инсультов, серьезную нагрузку испытывают печень и почки. Негативные последствия затрагивают и репродуктивную систему, а также личность человека в целом — меняются его интересы, поведение и жизненные ориентиры.
Вместе с тем зависимость поддается лечению. Как подчеркивает Валерий Тарасов, важнейшим условием остается желание самого человека изменить ситуацию. Эффективная помощь предполагает комплексный подход, включающий медикаментозное лечение, психологическую поддержку и реабилитацию. Значительную роль в процессе выздоровления играет и поддержка семьи.
Получить квалифицированную помощь жители региона могут в Нижегородском областном наркологическом диспансере. Специалисты учреждения проводят диагностику, подбирают лечение и при необходимости направляют пациентов на реабилитацию. Телефон диспансера: 8 (831) 433-65-24.
По мнению специалистов, лучшей мерой борьбы с наркоманией остается профилактика. Родителям рекомендуют открыто говорить с детьми о последствиях употребления психоактивных веществ, интересоваться их кругом общения и обращать внимание на изменения в поведении и эмоциональном состоянии.
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