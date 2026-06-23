ИИ‑ассистент начал проводить экспресс‑диагностику в нижегородской больнице

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В Нижнем Новгороде заработал первый медицинский ИИ‑ассистент для быстрой оценки состояния здоровья. Устройство установлено в Нижегородском центре борьбы со СПИД, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Пройти экспресс‑диагностику может любой желающий. Процедура занимает около 15 секунд и проводится бесплатно.
Мультимодальный медицинский ассистент Сбера GigaDoc анализирует 17 ключевых показателей. В их числе — индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина и гликированного гемоглобина, а также риск развития сахарного диабета II типа. В основе работы комплекса лежат технологии компьютерного зрения и дистанционной фотоплетизмографии.
Главный врач Нижегородского центра борьбы со СПИД Соломон Апоян подчеркнул, что устройство не заменяет консультацию специалиста и не ставит диагноз.
Ассистент лишь помогает пациенту прийти на прием более подготовленным, а врачу — быстрее сосредоточиться на клинической картине. При этом устройство находится в свободном доступе для всех желающих.
Никонов отметил, что ИИ-результат в точности совпал с его обследованиям в Центре здоровья.
Ранее сообщалось, что более трети частных клиник Нижегородской области отказались от проведения абортов.
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