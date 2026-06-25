Apple удалила приложения VK из App Store Общество

Apple удалила из App Store несколько сервисов группы VK. Они больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах iOS, сообщили в компании.

При поиске этих приложений магазин предлагает программы маркетплейсов. Уже установленные сервисы продолжают работать, однако обновить их нельзя.

В российской компании подчеркнули, что удаление произошло без предупреждений и объяснения причин.

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple», — заявили в VK.

В компании считают, что этим шагом пользователей в России фактически лишили доступа к популярным сервисам. Такие действия Apple там назвали необоснованными и неприемлемыми по отношению к российским пользователям.

Пользователям iOS стали недоступны «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер». Также из магазина приложений исчезли «Одноклассники», «Дзен» и «Skillbox».

Ранее из App Store удалили отечественный мессенджер MAX.