Смартфоны россиян внесут в единую базу IMEI: что это такое и чем грозит? Общество

Совет Федерации одобрил законопроект о создании реестра IMEI. Правительство будет разрабатывать требования к базе данных, правила её работы и взаимодействия с другими системами. Закон уже определил обязанности операторов связи: они будут привязывать SIM-карту к каждому номеру IMEI. Это позволит лучше контролировать использование устройств и предотвращать их неправомерное применение.

Минцифры объявило, что регистрация IMEI для владельцев смартфонов будет бесплатной. Зарегистрировать свой смартфон можно через приложения мобильных операторов, привязав его к своей SIM-карте. Один из авторов законопроекта, Андрей Свинцов, в интервью 360.ru подчеркнул, что найти номер IMEI из 15 цифр можно в настройках телефона. Для этого нужно вбить его в мобильное приложение оператора.

Свинцов объяснил, что главная цель создания реестра — предотвратить кражи гаджетов. Когда IMEI привязан к SIM-карте, заблокировать устройство можно простым звонком оператору. Если смартфон украден, его можно найти по геолокации, а полиция сможет оперативно задержать злоумышленника.

Депутат сравнил эту ситуацию с борьбой с угонами автомобилей в Москве, где благодаря камерам видеонаблюдения и системе передачи данных на посты полиции число краж значительно снизилось. Свинцов призвал граждан не брать чужие смартфоны, чтобы избежать обвинений в краже.

Он также отметил, что блокировки смартфонов не будет. Операторам предоставили достаточно времени, чтобы информировать клиентов о необходимости привязки IMEI к SIM-картам. Поэтому беспокоиться о том, что смартфон перестанет работать завтра, не стоит.

IMEI — это уникальный цифровой паспорт каждого смартфона, который присваивается ему на заводе. Первые две цифры указывают на производителя, следующие шесть — на модель устройства, а последние шесть — на уникальный серийный номер. Последняя цифра является контрольной и служит для проверки правильности IMEI.

Этот номер используется для блокировки устройства в случае кражи, определения его местоположения и подтверждения подлинности. Номера IMEI на смартфоне и упаковке должны совпадать.

Чтобы узнать IMEI, нужно набрать на смартфоне комбинацию *#06# или зайти в настройки и выбрать пункт «Об этом устройстве» для iPhone или «О телефоне» для Android. Если смартфон потерян, IMEI можно найти через учётные записи Google или Apple ID. Для Android нужно зайти на «Портал поиска», а для iPhone — на сайт «Управление Apple ID» и вкладку «Устройства».