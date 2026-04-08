В России опровергли невозможность отвязать мессенджер MAX от аккаунта "Госуслуг" Общество

В Telegram-каналах появились сообщения о том, что верифицированный через "Госуслуги" аккаунт мессенджера MAX якобы нельзя отвязать от этого сервиса. Утверждалось, что после привязки к "Госуслугам" доступ к аккаунту можно получить только через этот способ верификации, а другие методы, включая вход через СМС, оказываются недоступными.

Однако это утверждение не соответствует действительности, выяснил 360.ru. Все распространяемые сообщения в социальных сетях о подобных проблемах опираются на заявление единственного пользователя, который просто не разобрался с вариантами подключения.

На самом деле, пользователи мессенджера MAX могут выбрать любой удобный способ верификации, включая вход через СМС или специальное приложение с электронным ключом. Также доступна верификация через биометрию или с помощью одноразового кода, сгенерированного приложением.

Если пользователь хочет изменить способ подтверждения входа, он может сделать это в настройках своего аккаунта. Важно отметить, что в браузере доступны все способы верификации, кроме входа через сообщение в мессенджере MAX.