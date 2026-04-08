В России опровергли невозможность отвязать мессенджер MAX от аккаунта "Госуслуг"

В Telegram-каналах появились сообщения о том, что верифицированный через "Госуслуги" аккаунт мессенджера MAX якобы нельзя отвязать от этого сервиса. Утверждалось, что после привязки к "Госуслугам" доступ к аккаунту можно получить только через этот способ верификации, а другие методы, включая вход через СМС, оказываются недоступными.
Однако это утверждение не соответствует действительности, выяснил 360.ru. Все распространяемые сообщения в социальных сетях о подобных проблемах опираются на заявление единственного пользователя, который просто не разобрался с вариантами подключения.
На самом деле, пользователи мессенджера MAX могут выбрать любой удобный способ верификации, включая вход через СМС или специальное приложение с электронным ключом. Также доступна верификация через биометрию или с помощью одноразового кода, сгенерированного приложением.
Если пользователь хочет изменить способ подтверждения входа, он может сделать это в настройках своего аккаунта. Важно отметить, что в браузере доступны все способы верификации, кроме входа через сообщение в мессенджере MAX.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+