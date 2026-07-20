Нижний Новгород направил 2,2 млрд на подготовку школ и детсадов к 1 сентября Общество

Фото: Кирилл Мартынов

На подготовку образовательных учреждений Нижнего Новгорода к новому учебному году направили 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.

Средства пойдут на ремонты различного профиля, закупку нового оборудования, мебели и учебных материалов, а также благоустройство территорий и другие необходимые работы.



Новый учебный год начнется через 43 дня. Сейчас в детских садах, школах и учреждениях допобразования продолжается приемочная кампания. В состав комиссий традиционно входят представители районных управлений образования, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и родители.



Всего до 15 августа предстоит проверить более 500 образовательных организаций.

При этом в учреждениях продолжаются ремонтные работы, а специалисты проверяют исправность систем тепло- и водоснабжения, пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения и состояние пищеблоков. Кроме того, оценивается обновленное меню школьных завтраков и обедов.



На сегодняшний день приемку уже прошли 177 учреждений.

Ранее сообщалось, что школу для одаренных детей на Бору планируют достроить до 2028 года.