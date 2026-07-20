Детский сад на 180 мест построят на улице Горького в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на улице Максима Горького в районе дома №232 появится новый детский сад на 180 мест. Об этом на заседании комиссии Гордумы по градостроительству и архитектуре сообщил заместитель директора дестроя Артем Каразанов.
В настоящее время подрядные организации приступили к разработке проекта планировки и межевания выделенного земельного участка.
Объект включен в программу комплексного развития социальной инфраструктуры.
Строительство планируется завершить в рамках текущего плана, рассчитанного до 2030 года.
Ранее нижегородцам показали, как будет выглядеть новый детсад на Казанском шоссе.
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