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Общество

Детский сад на 180 мест построят на улице Горького в Нижнем Новгороде

20 июля 2026 12:28 Общество
Детский сад на 180 мест построят на улице Горького в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде на улице Максима Горького в районе дома №232 появится новый детский сад на 180 мест. Об этом на заседании комиссии Гордумы по градостроительству и архитектуре сообщил заместитель директора дестроя Артем Каразанов.

В настоящее время подрядные организации приступили к разработке проекта планировки и межевания выделенного земельного участка.

Объект включен в программу комплексного развития социальной инфраструктуры.

Строительство планируется завершить в рамках текущего плана, рассчитанного до 2030 года.

Ранее нижегородцам показали, как будет выглядеть новый детсад на Казанском шоссе.

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Теги:
Детсады Строительство
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