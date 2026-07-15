Названы сроки завершения строительства школы для одаренных детей на Бору Общество

Фото: архитектурное бюро «Адапт Дизайн»

Строительство школы для одаренных детей на Бору планируют завершить до 2028 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что действующая адресная инвестиционная программа региона предусматривает финансирование проекта до 2028 года. Этот срок включает как строительно-монтажные работы, так и оснащение объекта необходимым оборудованием. При опережающем финансировании ввод комплекса возможен раньше.

Там также прокомментировали сообщения ряда СМИ о переносе окончания работ с февраля на декабрь 2027 года. В минстрое подчеркнули, что данные на портале госзакупок касаются отдельных контрактов и не отражают общий срок реализации проекта.

По информации министерства, проектная документация по проекту получила положительное заключение государственной экспертизы, выдано разрешение на строительство, подрядчик уже приступил к работе.

«В настоящее время завершены работы по возведению железобетонных каркасов трех зданий общежитий, ведутся монолитные работы по зданию школы. По данным заказчика, отставания от графика нет», — сообщили в минстрое.

Напомним, контракт на строительство флагманского учебного комплекса заключили в конце декабря 2023 года с ООО «ИСК «Стройинжиниринг».

Проект предусматривает четырехэтажный учебный корпус, рассчитанный на 800 учеников. Также будут корпуса со спальнями для учеников и квартирами для преподавателей.

В северной части территории создадут спортивную инфраструктуру: физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем, площадки для баскетбола и волейбола, два теннисных корта и зону для настольного тенниса. У озера планируют оборудовать амфитеатр. Также проект включает лаборатории, студии, мастерские и парковую зону.

Стоимость проекта оценивается в 7,09 млрд рублей.



Ранее НИА «Нижний Новгород» опубликовало новые эскизы флагманской школы. Увидеть, как будет выглядеть учебное заведение можно по ссылке.