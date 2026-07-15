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Почти 17 тысяч нижегородских семей записали детей в 1 класс через «Госуслуги»

15 июля 2026 18:20 Общество
Почти 17 тысяч нижегородских семей записали детей в 1 класс через «Госуслуги»

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области завершилась основная волна приема детей в первый класс. В 2026/2027 учебном году школы региона ожидают более 30 тысяч первоклассников.

Как сообщили в региональном минобре, 56% родителей подали заявления через портал «Госуслуги», остальные обратились в школы лично.

Министр образования региона Михаил Пучков отметил, что через электронные сервисы документы подали почти 17,1 тысячи семей — на тысячу больше, чем годом ранее.

«Электронная запись позволяет родителям спокойно, из дома, подать документы и отслеживать статус заявления в режиме реального времени», — сказал Пучков.

До 5 сентября родители могут подать заявление в школу не по месту регистрации ребенка. Зачисление возможно при наличии свободных мест.

По вопросам приема в первый класс можно обратиться в образовательные организации или в министерство образования региона по телефону 8 (831) 437-07-92 по средам и пятницам с 15:00 до 17:00.

Напомним, что Нижегородская область стала «пилотом» по автоматической подаче заявок в 1 класс.

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Теги:
Минобрнауки Образование Школы
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