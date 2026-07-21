Нижегородские пруды с кислыми гудронами могут ликвидировать за федеральный счет Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в число 12 регионов России, которые готовят документы для получения федеральной поддержки на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда. В регионе на финансирование претендуют четыре объекта, сообщили в Минприроды РФ.

В список вошли мазутохранилище, полигон и два пруда-накопителя кислых гудронов. Если регион пройдет отбор, работы по их ликвидации смогут начать уже в 2027 году.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, заявки с полным комплектом документов принимаются до 15 сентября.

Всего на поддержку претендуют 18 опасных объектов в 12 регионах страны. Для участия в отборе необходимо подготовить проектную документацию и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы.

До 2030 года в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие» планируется поддержать ликвидацию не менее 50 объектов накопленного вреда по всей России. Следующий отбор регионов пройдет весной 2027 года.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородской области также планируют убрать 31 несанкционированную свалку на землях лесного фонда.