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Общество

Парковку около нижегородского парка им. 1 Мая ограничат из-за Сабантуя

23 июля 2026 19:02 Общество
Парковку около нижегородского парка им. 1 Мая ограничат из-за Сабантуя

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Автомобильную парковку ограничат около парка имени 1 Мая в Нижнем Новгороде 25 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Меры будут действовать с 00.01 до 20.00 на улице Октябрьской Революции в границах парковочных зон. Ограничения вводятся в связи с проведением праздника Сабантуй (0+). Водителей просят заранее убрать автомобили за пределы перекрытых участков.

Транспортные средства, оставленные в зоне действия ограничений, будут принудительно перемещены. Уточнить информацию о перемещённых автомобилях можно будет по телефону справочной службы 417−17−07.

Автомобилистам также рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать требованиям дорожных знаков.

Праздник «Сабантуй 2026» организован местной национально-культурной автономией татар Нижнего Новгорода и приурочен к Году единства народов России. В программе запланированы концерты творческих коллективов и артистов, национальные игры и состязания, детские и семейные активности, работа патриотической станции, культурно-просветительских и интерактивных площадок.

Ранее сообщалось о закрытии движения транспорта на парковках слева и справа от памятника «Катер Герой» до 27 июля из-за проведения спортивного мероприятия.

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Теги:
642121,641791 Праздники Транспортные ограничения
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