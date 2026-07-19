Парковку запретят возле Чкаловской лестницы на неделю

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В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на парковках по Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 21.00 20 июля до 18.00 27 июля 2026 года. Речь идет об автомобильных парковках слева и справа от памятника «Катер Герой» в районе Чкаловской лестницы.
Меры связаны с проведением спортивного мероприятия.
Автомобилистам рекомендуют заранее изучить схему движения, соблюдать требования дорожных знаков и быть особенно внимательными на этом участке.
Ранее сообщалось, что движение судов по Волге перекроют из-за заплыва X-WATERS в Нижнем Новгороде 25 и 26 июля.
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