Авиапатруль выявил два лесных пожара в Нижегородской области в 2026 году Общество

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Два лесных пожара обнаружили и оперативно потушили при авиапатрулировании в Нижегородской области в 2026 году. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, с помощью авиации удается обнаруживать 76% всех возгораний. Современные приборы автоматически обнаруживают задымления на расстоянии до 20 километров. Общий налет в пожароопасный период достигает 580 часов в год.

Особое внимание уделяется территориям, где чаще всего возникают пожары: Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств.

Мониторинг ведется не только с воздуха. В регионе работает сеть наземного патрулирования, которая включает 255 маршрутов общей протяженностью 17 тысяч километров.

Глава региона отдельно обратился к любителям «тихой охоты» с просьбой помнить о правилах безопасности. В частности, не бросать окурки и не разводить костры в неподготовленных местах.

«Даже выброшенная бутылка в солнечную погоду может сработать как линза и стать причиной пожара», — добавил Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что эффективная охрана лесного фонда является одной из целей национального проекта «Экологическое благополучие» и Народной программы.

Ранее сообщалось, что ИИ поможет выявлять пожары в нижегородских лесах.