Дроны дальнего действия будут патрулировать леса Нижегородской области Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области впервые формируют группы беспилотной авиации для охраны лесов от пожаров. Они будут работать на базе трёх комплексов управления беспилотниками дальнего радиуса действия. Проект реализован при финансовой поддержке регионального правительства с использованием технологий компьютерного зрения, разработанных нижегородскими специалистами совместно с минлесхозом области.

Губернатор Нижегородской области, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин отметил, что регион является одним из лидеров в ПФО по внедрению беспилотной авиации в лесном хозяйстве. Современные технологии позволяют за считаные секунды выявлять возгорания в труднодоступной местности, прогнозировать распространение огня и своевременно предотвращать пожары.

"Эта система позволит максимально быстро реагировать на любые потенциальные угрозы и эффективно патрулировать лесные массивы", — подчеркнул он.

В минлесхозе пояснили, что каждый комплекс управления представляет собой автомобиль, оснащенный современным коммуникационным оборудованием, навигационными средствами и интегрированной системой компьютерного зрения. В состав также входит БПЛА повышенного радиуса действия, способный распознавать потенциально пожароопасные объекты на большой территории.

Глава профильного министерства Роман Воробьев сообщил, что в пожароопасный сезон 2025 года аппаратно-программный комплекс видеомониторинга лесных пожаров успешно прошел пилотное тестирование. По итогам испытаний были определены направления для доработки технологии и подготовлена база для ее масштабного внедрения. Сейчас завершается оформление нормативной документации по применению беспилотных авиационных систем, а группы приступят к работе с началом пожароопасного сезона.

Ранее опыт региона по использованию беспилотников и видеомониторинга представили на итоговом совещании лесных ведомств ПФО.

В состав каждой группы беспилотной авиации войдут три специалиста: старший группы — ведущий инженер, оператор-ассистент и водитель мобильного пункта управления. Подразделения разместят на базе подведомственных минлесхозу учреждений: две группы будут работать в зоне ответственности Нижегородского лесопожарного центра, третья — на территории Выксунского лесхоза.

Особое внимание уделят лесам Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств, где традиционно фиксируется повышенный риск возгораний.

В ведомстве подчеркнули, что повышение эффективности охраны лесов от пожаров является одним из ключевых направлений федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие".

Ранее в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" для мониторинга лесных пожаров в регионе закупили 32 беспилотника. Всего для охраны лесов Нижегородской области используется 82 дрона.

Напомним также, что в Нижегородской области утвердили план тушения лесных пожаров.