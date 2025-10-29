«Уделяйте внимание своим детям»: Мудров о приговоре подросткам, избившим пенсионерку

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Сегодня, 28 июля, Городецкий горсуд вынес приговор женщине и двум 15-летним подросткам, избившим до смерти пенсионерку. По этому поводу высказался глава МСУ Александр Мудров.
«Состоялся суд по делу, которое год назад взбудоражило весь наш округ и не только. Многие помнят страшные кадры издевательств над бездомной женщиной в поселке им. Тимирязева, учиненные подростками из неблагополучной семьи», — написал чиновник в своем MAX-канале.
Он признался, что испытал отчаяние, когда узнал о случившемся.
«Государство делает столько всего для наших семей, что же еще нужно предпринять, дабы предотвратить подобные преступления? Залезть в голову горе-родителей? Нет еще такой технологии. Отобрать детей в детсадовском возрасте? Это непедагогично и антигуманно. Так и не нашел еще ответа на этот вопрос», — признался Мудров.
По его словам, «как и всегда в нашей истории», общество осудило проступок, сплотилось перед угрозой.
«Жаль лишь, что толчком к этому сплочению стала общая беда. Берегите себя, уделяйте внимание своим детям, думайте о своем будущем», — заключил глава Городца.
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